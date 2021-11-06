В поселке Видное под Луганском завершили вскрытие крупного захоронения жертв ВСУ

Теперь экспертам предстоит установить личности погибших. Фото: ЛИЦ

С начала эксгумационных работ на территории Луганской Народной Республики были обнаружены и извлечены на поверхность останки 292 жертв агрессии ВСУ. Об этом сообщили представители рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти.

- Всего в рамках деятельности межведомственной рабочей группы в 2021 году из спонтанных и массовых захоронений были подняты останки 292 погибших мирных жителей, - рассказали они.

Сообщается, что на днях эксперты завершили вскрытие крупного массового захоронения в поселке Видное недалеко от Луганска. Там в двух траншеях были погребены 165 людей, которые погибли и были захоронены вначале войны при неизвестных обстоятельствах. Все они являлись жителями столицы и ее окрестностей.

Специалисты детально обследовали оставшуюся территорию поселка на предмет других спонтанных захоронений, которые могли производиться в 2014-2015 годах, однако признаки таких не обнаружили.

- Теперь в планах анализ полученной информации, перезахоронение останков и работа по установлению личности погибших, - заявили в межведомственной рабочей группе.

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