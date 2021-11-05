Погода в Донецке: 6 ноября будет пасмурно, ожидается дождь

Завтра православные люди отмечают день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Завтра в столице Донецкой Народной Республики будет преобладать по-осеннему пасмурная и прохладная погода. Вечером может пойти мелкий дождь, предупреждают синоптики.

С самого утра столбики термометров за окном покажут +8…+13 градусов тепла, днем воздух станет немного теплее - до +16 градусов по Цельсию.

Ветер северный, с порывами воздушных масс до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752-750 миллиметров ртутного столба.

В этот день в народе почитают память святого Арефы и православные люди отмечают день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». С этого времени девушки начинали прясть и загадывали на суженого. Ночью 6 ноября может выпасть первый снег. Наши предки заметили, что если грибов уродилось мало - то зима будет снежной и суровой.

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