Денис Пушилин оценил вероятность возвращения народных республик Донбасса в состав Украины

Глава ДНР Денис Пушилин дал эксклюзивное интервью российским журналистам. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики оценил вероятность получения народными республиками Донбасса «особого статуса» в составе Украины. Он отметил, что Киев, в первую очередь, сам не заинтересован в подобном развитии событий. Об этом Денис Пушилин заявил в интервью «Sputnik на русском», сообщает его пресс-служба.

- У Украины была возможность выполнять обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений. И тогда ситуация развивалась бы совсем по другому пути. Но, тем не менее, все, что выполнила Украина, близится к практическому нулю, - считает лидер ДНР.

Денис Пушилин напомнил, что 11-м пунктом в Минских соглашениях значится придание республикам особого статуса. Но, по его мнению, это условие невозможно реализовать из-за политики Украины, которая даже за 6,5 лет существования Минска так и не продвинулась в решении конфликта в регионе ни на шаг.

- Поэтому это рассуждение о том, как «могло быть, если бы…». Но этого не происходит, и никаких перспектив в этом плане на данный момент мы просто не видим, - заявил Глава ДНР.

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