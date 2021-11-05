В больницах Донецка установят два новых томографа, один из них предназначен для детей

Аппараты введут в эксплуатацию в декабре текущего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре этого года в Донецке начнут работать два новых магнитно-резонансных томографа (аппаратов МРТ. - Ред.). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- В ДОКТМО в диагностическом центре проводится реконструкция помещений для размещения нового низкопольного МРТ мощностью 1,5 тесла, что позволит охватить обследованием большее количество жителей Республики и выполнять их на высоком уровне, - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Оприщенко.

В Минздраве уточняют, что в планах также создание специально оборудованной палаты для детей, которым МРТ будут делать под наркозом. Сейчас для проведения таких исследований маленьких пациентов вынуждены направлять в Россию, так как в Республике до этого времени подобных анализов не делали.

- В Республиканском травматологическом центре идут работы по реконструкции помещений для размещения нового низкопольного аппарата МРТ мощностью 1,5 тесла, который будет установлен в ноябре, а запущен в работу в декабре 2021 года. В данный момент ведутся строительные работы, монтаж системы вентиляции и кондиционирования, монтаж защитной сетки Фарадея, - пояснили в ведомстве.

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