В Донецке выпустили почтовую карточку с портретом Ленина и Сталина

Почтовая карточка продолжила филателистическую серию «Советские праздники». Фото: ГУП "Почта Донбасса"

«Почта Донбасса» ввела в обращение двустороннюю маркированную карточку к 104-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- На лицевой стороне карточки размещена почтовая марка с изображением Владимира Ленина и Иосифа Сталина с рисунка Е. Кибрика 1947 года. Художник запечатлел прибытие Ильича вечером 24 октября, накануне восстания, в Смольный – штаб большевиков в Петербурге. Ленин прибыл со своей конспиративной квартиры, чтобы руководить восстанием. Текстовое поле украшает изображение Ордена Октябрьской Революции, второго по значимости в Советском Союзе. А оборотную сторону карточки - изображение листа отрывного календаря, популярного в советскую эпоху, с обозначенной праздничной датой, - говорится в сообщении.

Почтовая карточка продолжила филателистическую серию «Советские праздники».

Напомним, что 7 ноября 2021 года исполнится 104 года Октябрьской революции, положившей начало созданию Советского государства.

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