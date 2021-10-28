Жителей Луганска начали ревакцинировать от коронавируса

Для проведения повторной вакцинации медики используют вакцину «Спутник Лайт», произведенную в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Луганской Народной Республике стартовала ревакцинация жителей российским препаратом «Спутник Лайт». Все привитые ранее от COVID-19 граждане могут сделать повторную прививку в республиканской клинической поликлинике города Луганск. Об этом сообщила старшая медсестра лечебного учреждения Елена Гудкова.

- Чтобы победить COVID-19, необходимо привить население Республики. Поэтому мы проводим как первичную вакцинацию, так и уже начали ревакцинацию. То есть тех людей, которые прививались в феврале-марте, мы начали ревакцинировать, - рассказала медработник.

По ее словам, для проведения повторной вакцинации населения медики используют вакцину «Спутник Лайт», произведенную в России. В первую очередь, иммунизацию могут пройти сотрудники больницы и госслужащие. Гудкова уточнила, что в первую волну вакцинации прививка спасла от ковида даже тех людей, у которых дома переболели семьи.

- Мы обязательно проводим опрос и знаем, что наши сотрудники, кто прививался, не болели, у них не было никаких осложнений после вакцинации, - утверждает она.

Сообщается и о том, что сотрудники поликлиники также начали прививаться от гриппа. Для этого больница располагает российскими препаратами «Флю-М» и «Гриппол плюс».

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