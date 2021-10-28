Минимальную пенсию в ЛНР увеличат до 7885 рублей

Повышение социальных выплат охватит более 400 тысяч жителей Республики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С нового года размер минимальной пенсии в Луганской Народной Республике вырастет на двадцать процентов и будет составлять 7885 рублей. Такую информацию обнародовала министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

По словам чиновницы, повышение пенсионных выплат является запланированным шагом и охватит более 400 тысяч жителей.

- Программой социально-экономического развития ЛНР предусмотрено продолжение поэтапного повышения всех социальных стандартов. Что касается получателей пенсии - пенсии с 1 января 2022 года будут увеличены на 20 процентов. Минимальная пенсия в Республике составит 7885 рублей, - заявила министр.

В Республике также планируют увеличить на 20 процентов страховые выплаты с последующей их индексацией. Кроме того, власти запланировали повышение всех видов социальных пособий.

- Это охватит более 60 тысяч семей. С 1 января 2022 года социальные пособия в среднем увеличатся на 30 процентов. В дальнейшем будет проведена индексация соцвыплат, - сказала Малахова.

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