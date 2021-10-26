Мэра Донецка наградили за заслуги перед городом

Алексей Кулемзин руководит городом Донецком с октября 2016 года. Фото: gorod-donetsk.com

Главу администрации города Донецка Алексея Кулемзина наградили почетным знаком «За заслуги перед городом». Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

Уточняется, что награда мэру была вручена в честь пятилетия его руководства городом. Алексей Кулемзин был отмечен за значительный вклад в восстановление, социально-экономическое, культурное развитие и благоустройство города, активную и плодотворную общественно-политическую деятельность на благо жителей, повышение имиджа Донецка. С инициативой наградить мэра выступили работники столичной администрации.

Напомним, Алексей Кулемзин руководит городом Донецком с октября 2016 года. Родился здесь же, имеет два высших образования - экономиста и государственного служащего. С 1998 по 2014 годы курировал инвестиционные и внешнеэкономические вопросы в Донецкой обладминистрации, после руководил коммунальным предприятием «Донэлектроавтотранс».

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