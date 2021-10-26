ВСУ утром обстреляли Тельмановский район ДНР

Основной удар пришелся по селу Новая Марьевка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Утром 26 октября украинские войска открыли прицельный огонь по югу ДНР. Под ударом оказался Тельмановский район и конкретно село Новая Марьевка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь велся в 6.20 и 6.45 с позиций украинских военных у населенного пункта Гранитное. Оттуда были выпущены двадцать мин калибром 82 и 120 миллиметров, - заявили наблюдатели.

Они также добавили, что за прошедшие сутки подразделения украинской армии нарушили режим тишины на линии соприкосновения с Республикой один раз. В зоне поражения противником оказался поселок Коминтерново на мариупольском направлении. При его обстреле киевские силовики использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Всего по населенному пункту они выпустили два боеприпаса.

- Все наши попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления режима тишины украинская сторона проигнорировала, - отметили наблюдатели ДНР в СЦКК.

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