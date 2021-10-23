В ДНР ужесточат антиковидные меры с 25 октября

В Республике вводят серьезные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Фото: ombudsmandnr.ru

В Донецкой Народной Республике вводят серьезные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Их внедрят с 25 октября. Соответствующий Указ под №321 уже подписал руководитель государства Денис Пушилин.

Теперь на территории Республики запрещается проводить массовые мероприятия.

- До особого распоряжения запретить проведение на территории ДНР досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, развлекательных центрах и на аттракционах, - сказано в тексте документа, который обнародован на сайте Главы ДНР.

Сообщается, что запрет не коснется посещения спортивных клубов, фитнес-центров, бассейнов и спортивных занятий на открытом воздухе.

А вот для того, чтобы побывать в кафе, кинотеатре, библиотеке или театре, теперь необходимо будет иметь при себе документ о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

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Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Республики (подробнее)