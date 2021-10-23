В ЛНР каникулы для школьников продлили до 3 ноября, а студентов отправили на «дистанционку»

В Республике пытаются сдержать распространение инфекционных заболеваний внутри вузов и школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Досрочные осенние каникулы в школах Луганской Народной Республики продлили в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Такое решение приняла Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия.

- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и увеличением количества заболевших среди сотрудников и обучающихся принято решение продлить сроки осенних каникул в общеобразовательных организациях Республики по 3 ноября 2021 года включительно, - сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

Студенты также пока не вернутся в аудитории - вузы, колледжи, техникумы, а также кружки и секции, которые попадают под статус дополнительного образования, продолжат работать в удаленном режиме.

- До особого распоряжения продлен дистанционный режим работы образовательных организаций дополнительного, среднего профессионального и высшего образования Луганской Народной Республики, - сказано в решении ЧСПК.

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