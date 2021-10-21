В ДНР могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Вакцинация в ДНР стартовала 1 февраля Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, 21 октября, Глава ДНР Денис Пушилин посетил госпитальную базу, развернутую в хирургическом корпусе Центральной городской клинической больницы №1 в Донецке. Там руководитель государства отметил важность профилактических прививок для противодействия коронавирусу.

— Вакцинация – я не вижу ничего другого. На определенные отрасли, направления, по категориям надо вводить обязательную вакцинацию, — сказал Глава Республики.

На вопрос Дениса Пушилина о том, что бы порекомендовали медики для сдерживания темпов роста заболеваемости на территории страны, поступил однозначный ответ – ужесточение карантинных мер и вакцинация. Второе особенно важно, поскольку привитые пациенты переносят болезнь в более легкой форме.

Напомним, вакцинация населения от COVID-19 в ДНР началась 1 февраля. Для этого используются российские препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт», полученные по линии гуманитарной помощи из РФ. За весь период прививку от коронавируса сделали около 200 тысяч человек.

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