Число летальных случаев в ЛНР перевалило за две тысячи

Коронавирус диагностировали за сутки у 253 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минздрав Луганской Народной Республики обновил статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 253 пациента и 150 человек выписались из медучреждений. Летальных случаев зарегистрировано 42.

— Всего по состоянию на 09:00 21 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 16 959, — говорится в отчете ведомства.

С учетом последних данных, с начала пандемии коронавируса в Республике 2 527 человек находятся на стационарном или амбулаторном лечении, 12 430 пациентов выписано, умерших 2 002.

Напомним, в ЛНР действует режим повышенной готовности. Для недопущения распространения инфекции власти приняли ряд противоэпидемиологических мер. В общественном месте людям рекомендуется носить защитные маски, чаще пользоваться антисептиком для рук и соблюдать социальную дистанцию с посторонними. Также меры коснулись изменения режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 октября 2021 года: В Республике ожидают новую партию вакцины от COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 21 октября 2021 года (подробнее)