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Здоровье18 октября 2021 10:52

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 38 человек

За все время коронавирус в ЛНР не перенесли 1876 человек
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 38 человек

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 38 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 38 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 1876 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ЛНР подтверждены 16453 случая заражения коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 11812 человек.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.