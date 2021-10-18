От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 38 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 38 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 1876 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.
На сегодня в ЛНР подтверждены 16453 случая заражения коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 11812 человек.
Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.