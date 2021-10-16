Глава ДНР Денис Пушилин ревакцинировался от коронавируса

Денис Пушилин ревакцинировался от коронавируса. Фото: сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прошел ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе лидера ДНР.

- С учетом того, что мы видим сейчас очередную волну, необходимо каждому предпринимать шаги, которые зависят от нас лично, - сказал Денис Владимирович.

Пушилин отметил, что сейчас нужно вакцинироваться.

- Или же тем людям, которые уже вакцинированы были ранее, следует пойти на ревакцинацию. Как это сделал я, - призвал руководитель государства.

Впервые Глава Донецкой Народной Республики привился от коронавируса 1 февраля 2021 года.

Напомним, что лидер страны впервые привился против коронавируса 1 февраля этого года.

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