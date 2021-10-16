Глава ДНР Денис Пушилин ревакцинировался от коронавируса

Денис Пушилин ревакцинировался от коронавируса. Фото: сайт Главы ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прошел ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе лидера ДНР.
- С учетом того, что мы видим сейчас очередную волну, необходимо каждому предпринимать шаги, которые зависят от нас лично, - сказал Денис Владимирович.
Пушилин отметил, что сейчас нужно вакцинироваться.
- Или же тем людям, которые уже вакцинированы были ранее, следует пойти на ревакцинацию. Как это сделал я, - призвал руководитель государства.
Впервые Глава Донецкой Народной Республики привился от коронавируса 1 февраля 2021 года.
Напомним, что лидер страны впервые привился против коронавируса 1 февраля этого года.
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