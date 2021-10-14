Погода в Донецке 15 октября: в столице будет облачно, без осадков

Облака будут покрывать небо в течение всего дня. Фото: gorod-donetsk.com
В пятницу в столице Донецкой Народной Республики ожидается пасмурная погода. Облака будут покрывать небо в течение всего дня. Осадков не предвидится, говорят синоптики.
Утром температура воздуха за окном составит +4…+8 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется до +13…+15 градусов тепла.
Ветер восточный, со скоростью воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753-754 миллиметра ртутного столба.
Напомним, 15 октября в народе почитают память святого Киприана. Ясное небо в этот день сулит в скором времени мороз. А если идет сильный дождь и дует пронзительный ветер - то зима обещает быть студеной.
15 октября считается завершающим днем осени, когда начинались настоящие холода. Работы на земле к этому времени уже заканчивались, наступала пора свадеб, венчаний и гуляний.
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