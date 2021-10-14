Цены на разтаможку автомобилей в ДНР вырастут с декабря

Сейчас в Республике действуют прежние таможенные ставки. Фото: dnr24.su

В Донецкой Народной Республике заморозили повышение цен на растаможку авто. Но лишь на время. Решением Единого экономического совета от 13 октября было временно приостановлено действие ставок ввозной таможенной пошлины Общего таможенного тарифа в отношении средств наземного транспорта, за исключением железнодорожных и трамвайных подвижных составов, их частей и принадлежностей, которые ввозятся на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Таможенная пошлина на легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, использующиеся в основном для перевозки людей, сохранится на прежнем уровне до 30 ноября 2021 года. С 1 декабря ее сумма будет увеличена, - говорится в решении совета.

Уточняется, что до декабря будут действовать таможенные ставки, которые были утверждены до 1 октября 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Республике повышают таможенные ставки на авто, в частности, на машины старше 7 семи лет цена взлетела с 300 до 600 евро за литр, в то время как на машины «помоложе» цены остались прежними: до 5 лет эксплуатации - 300 евро за литр, от 5 до 7 лет - 400 евро.

Читайте также

Из-за отсутствия автостраховки в ДНР оштрафовали более 13 тысяч водителей

Сумма денежного взыскания в каждом случае составила 500 рублей (подробнее)