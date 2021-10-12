Украина отказалась обсуждать новый вариант «дорожной карты» по Донбассу

Такой тяжелой обстановки на линии разграничения в Донбассе давно не было, но Киев не желает разрешать конфликт Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Больше всего в Киеве боятся обсуждения проекта Дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе. Вся работа украинской делегации в политгруппе целенаправленно свелась к блокированию этого вопроса. Об этом по итогам сегодняшней видеоконференции сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

- Украинская делегация не только продолжила уже стандартную клоунаду с игнорированием неудобных вопросов и зачитыванием вслух неких «тайных» документов, но пошла дальше - прямо отказалась обсуждать предложения Республик по Дорожной карте мирного урегулирования и начала выдвигать ультимативные условия для ее обсуждения, - рассказала она.

В итоге заседание политгруппы дошло до абсурда, на что была вынуждена отреагировать даже координатор от ОБСЕ госпожа Берманн.

- Два с половиной часа пленарного заседания рабочей группы были потрачены на бесполезные разглагольствования украинского представителя и тщетные попытки добиться от Киева хоть какого-то конструктива. Украина продолжает демонстрировать полное нежелание урегулировать конфликт в Донбассе, - заключила пресс-секретарь.

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