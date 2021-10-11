Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Республике Татарстан

Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших. Фото: АГ ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Республике Татарстан, которая унесла жизни 16 человек.

- Трагедия в Республике Татарстан, оборвавшая жизни 16 человек, принесла безмерное горе утраты родным и близким. От себя лично и от жителей Луганской Народной Республики выражаю искренние соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим! – написал Пасечник на своей странице в соцсети.

Напомним, 10 октября утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на борту которого находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе двигателя. 11 октября в связи с трагедией объявлено в Республике Татарстан днем траура.

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