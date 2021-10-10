За все время коронавирус в ЛНР выявили почти у 15 тысяч жителей

Зв сутки в ЛНР +207 заболевших коронавирусом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 207 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 10 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 14 989, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 118 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 10 925 человека, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 37 летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 1600 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 2464 пациента.