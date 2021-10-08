В поселке Контарное под Шахтерском от отравления угарным газом погибли двое детей

На место происшествия прибыли оперативная группа МЧС и работники скорой медицинской помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке городского типа Контарное Шахтерского района погибли молодая женщина и двое детей. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Как заявили в ведомстве, 7 октября на пульт связи поступил звонок от сотрудника скорой медицинской помощи, который сообщил про гибель людей в квартире 2-этажного многоквартирного дома по улице Пушкина. К месту события отправилась мобильная оперативная группа государственного пожарно-спасательного отряда города Шахтерск.

При осмотре квартиры спасатели обнаружили тела погибших.

- Обнаружены тела троих погибших - женщины 1996 и двух детей 2020 и 2014 годов рождения, - рассказали работники МЧС.

Специалисты предполагают, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Уточняется, что результате происшествия пострадал также 4-летний ребенок, в оперативном порядке его доставили в больницу.

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