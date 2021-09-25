В музее Донецка выставили уникальную вековую реликвию - икону «Троицы Ветхозаветной»

Посмотреть на уникальную старинную икону теперь сможет любой желающий. Фото: donetskartmuseum.ru

В Донецком республиканском художественном музее выставили уникальные старинные иконы из фондовой коллекции. Они датируются XVII - началом XX веков. В экспозицию также включили предметы церковного обихода, рукописные и старопечатные богослужебные издания. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Выставку сакрального искусства приурочили к 82-летию учреждения, приготовив для посетителей особый сюрприз.

- Среди экспонатов есть и уникальные. К таким относится икона «Троицы Ветхозаветной». По преданию, она была написана на спиле Мамврийского дуба - того самого, под которым по легенде произошла встреча Авраама с Господом. Эту икону написали в начале ХХ века в Иерусалиме, - рассказала куратор экспозиции, заведующая отделом научно-исследовательской работы Валерия Солдатова.

Отмечается, что выставка включает в себя около 80 произведений иконописи и будет действовать на постоянной основе. Для этого в музее специально отвели и оборудовали два зала.

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