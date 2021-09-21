Председателя Народного Совета ДНР наградили орденом Дружбы в Южной Осетии

Орденом Дружбы награждают за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей. Фото: dnrsovet.su

Спикера Народного Совета ДНР Владимира Бидевку наградили орденом Дружбы в Южной Осетии. Такой высокой награды от дружественного государства он был удостоен наряду с представителями ЛНР, Сирии и Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Донецкой Народной Республики.

- В понедельник, 20 сентября, делегация ДНР во главе с председателем Народного Совета Владимиром Бидевкой приняла участие в торжественном собрании представителей правительства и общественности Республики Южная Осетия, - уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что орден Дружбы Владимиру Бидевке вручили за вклад в развитие дружественных отношений между странами и в связи с празднованием Дня Республики Южная Осетия.

Напомним, делегация ДНР приехала в Южную Осетию на празднование 31-ой годовщины ее независимости. Представители Республики прибыли в город Цхинвал, где приняли участие в военном параде Цхинвальского гарнизона, праздничном шествии и торжественном собрании общественности.

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