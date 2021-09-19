ВСУ обстреляли из гранатометов Молодежное, Первомайск и Калиново-Борщеватое

Огонь по городам и поселкам велся из гранатометов – в том числе автоматического гранатомета АГС-17. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Киевские силовики три раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Молодежное, Первомайск и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из гранатометов АГС-17 и СПГ-9.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Темв временем, по данным разведки Народной милиции ЛНР, на полигоне в районе населенного пункта Дмитров за период с 11 по 17 сентября в ходе подготовки украинских операторов БПЛА разведроты 79-й бригады ВСУ было уничтожено четыре квадрокоптера. Один из которых утоплен, два разбиты о естественные препятствия и один уничтожен в результате налета на военнослужащего подразделения, осуществлявшего фотофиксацию проводимых мероприятий.

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