В ДНР заявили об ухудшении эпидемиологической ситуации из-за коронавируса

Нагрузка на медиков значительно возросла Фото: Олег УКЛАДОВ

Эпидемиологическая ситуация в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Из-за фиксирующегося роста заболеваемости в Республике разворачивают новые госпитальные базы по оказанию помощи пациентам с ковидом. Растет и нагрузка на медиков. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- К настоящему времени организованы 38 госпитальных баз для оказания медицинской помощи на всех этапах лечения, включая реабилитацию после перенесенной инфекции. Сейчас они заполнены практически на сто процентов, - рассказали в Минздраве.

По словам медиков, большинство госпитализируемых пациентов не привиты от COVID-19, в то время как вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни и возникновения осложнений. В Минздраве напоминают - иммунизацию в Республике может пройти каждый желающий возрастом от 18 лет.

Жителей Республики призывают внимательней относиться к своему здоровью.

- Соблюдая простые рекомендации, такие как ношение маски в общественных местах, придерживание социальной дистанции, проветривание помещений, мы ускорим процесс возвращения к прежней жизни, - говорят врачи.

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