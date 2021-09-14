В ЛНР стартовала заключительная смена Форума молодежи Донбасса «МОРЕ-ЛЕС»

Форум молодёжи Донбасса «МОРЕ-ЛЕС» вступил в завершающую стадию – самую здоровую. Фото: ОД «Мир Луганщине»

14 сентября в Ровеньках на территории детского оздоровительного лагеря «Лесные зори» открылась заключительная шестая смена Форума молодёжи Донбасса «МОРЕ-ЛЕС» под названием «Формула здоровья». Об этом сообщили в общественном движении «Мир Луганщине».

Координатор проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине» Михаил Голубович сообщил, что всего принимают участие в смене «Формула здоровья» 200 самых спортивных молодых людей из двух братских республик Донбасса. Их ожидают тренировки по боевым и игровым видам спорта. Спикерами на форуме выступят депутаты Народного Совета ЛНР, чемпионы, люди, достигшие больших результатов в спорте. Ребятам расскажут всё о физической подготовке, здоровом питании, различных видах борьбы, психологии боевого выживания, стрессоустойчивости, командной работе, выявлении лидеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Олимпийскую чемпионку из Донецка Марину Голядкину Владимир Путин наградил Орденом дружбы

Также спортсменке подарили автомобиль BMW - Х5 (подробнее)