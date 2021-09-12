Погода в Донецке: 13 сентября будет пасмурно, без осадков

Ближе к вечеру погода опять прояснится Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В понедельник небо над столицей Донецкой Народной Республики будет ясным только днем, а затем оно скроется за облаками. Но ближе к вечеру погода опять прояснится. Осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром температура воздуха за окном составит +12…+19 градусов тепла, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов по Цельсию.

Ветер восточный, со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-745 миллиметров ртутного столба.

13 сентября в народе почитают память святого Киприана - епископа Карфагенского. В давние времена в этот день следили за водными обитателями: если лягушки устремлялись на берег и квакали днем, а рыбы выпрыгивали из воды - то ждали дождь. С этого времени огородники начинают убирают на зиму корнеплоды - свеклу, картофель, морковь.

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