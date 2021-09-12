В ЛНР поздравили танкистов с профессиональным праздником

Экипажи преодолевали препятствия на маршруте протяженностью в 6 километров. Фото: УНМ ЛНР

Традиционно во второе воскресенье сентября в Луганской Народной Республике отмечают День танкиста. По случаю профессионального праздника всех военнослужащих танковых подразделений поздравил Глава Республики Леонид Пасечник.

- Танковые подразделения во все времена помогали нашим защитникам ковать победу. Эта ударная сила сухопутных войск переломила ход Великой Отечественной и помогла нам отстоять свободу и независимость в 2014-м. Всех танкистов - с профессиональным праздником! Здоровья и новых побед! - написал глава государства на своей страничке в сети Twitter.

Тем временем на одном из военных полигонов ЛНР провели занятия, чтобы выявить лучший танковый экипаж и лучший экипаж боевой машины пехоты. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции.

- Экипажи преодолевали препятствия на маршруте протяженностью в 6 километров с оборудованными участками заграждения и маневрирования, - рассказали подробности в оборонном ведомстве.

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