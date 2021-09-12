Число заболевших пневмонией в ДНР за сутки приблизилось к двум сотням

Новые исследования на ковид не проводились, но врачи осуществляли прием больных Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки исследования на ковид в Донецкой Народной Республике не проводились - лаборатория находилась на санобработке. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР.

Таким образом, по последним данным сейчас на лечении находятся 7257 пациентов с COVID-19. Кроме того, по состоянию на сегодняшний день медики зафиксировали уже 4397 летальных исходов болезни. Всего за период пандемии в ДНР были зарегистрированы 59787 случаев заражения коронавирусом и 48133 выздоровлений.

Помимо этого, за сутки в Республике выявили 195 фактов заболевания пневмониями, что на 30 случаев меньше, чем днем ранее. Из них 122 пациента были помещены в больницы. Всего на данный момент пребывают на лечении 2822 пациента с воспалением легких, из которых 917 человек находятся на кислородной поддержке.

Также по результатам экспресс-тестов с марта были выявлены 2252 пациентов, которые переболели Covid-19 раньше.

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Об этом сообщили в МЧС ДНР (подробнее)