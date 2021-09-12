В ДНР указали на дверь швейцарской журналистке

Зарубежная корреспондентка представляла швейцарское издание «20 Minuten». Фото: МИД ДНР

В Донецкой Народной Республике лишили аккредитации сотрудницу швейцарской газеты «20 Minuten» Аннели Гюнтер за грубое нарушение правил работы. Иностранная журналистка приехала в Республику для того, чтобы подготовить материалы о поставках гуманитарной помощи от Швейцарского агентства развития и сотрудничества, но вместо этого занялась провокациями, сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.

- Журналистка открыто демонстрировала предвзятость, необъективность и даже враждебность по отношению к жителям Республики, пыталась разузнать информацию конфиденциального характера и позволяла себе негативные комментарии, унижающие честь и достоинство граждан, - пояснили в МИД.

Представителям зарубежных СМИ напомнили о необходимости соблюдать закон.

- Полученная аккредитация зарубежного корреспондента предполагает наличие не только прав, но и обязанностей в ходе осуществления журналистской деятельности на территории Республики, - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

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