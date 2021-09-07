Коронавирус в ЛНР: За сутки ноль зараженных, 28 выздоровевших

За сутки ни одного заболевшего
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР не был выявлен ни у одного жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 24 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 9605, – говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 28 жителей.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 7576 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.
За сутки зарегистрировано 10 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 965 случая смерти от коронавирусной инфекции.
В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1064 пациента.