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Здоровье7 сентября 2021 9:22

Коронавирус в ЛНР: За сутки ноль зараженных, 28 выздоровевших

Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 1064 пациентов
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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За сутки ни одного заболевшего

За сутки ни одного заболевшего

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР не был выявлен ни у одного жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 24 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 9605, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 28 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 7576 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 10 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 965 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1064 пациента.