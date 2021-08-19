Погода в Донецке: 20 августа будет облачно, ожидается дождь

Весь день небо в столице Республики будет затянуто облаками Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В пятницу небо в столице Донецкой Народной Республики будет затянуто облаками. С самого утра будет идти дождь, который не прекратится до самого вечера. Местами синоптики прогнозируют град.

Утром температурный фон составит +17…+20 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23…+26 градусов по Цельсию.

Ветер юго-западный, со скоростью воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-741 миллиметр ртутного столба.

20 августа православная церковь вспоминает святого Марина воина, преподобного Пимена Печерского. У предков существовала поговорка насчет этого дня: «Пимены-Марины - не ищи в лесу малины». С этого времени заканчиваются грозы и у березы начинает опадать листва. В давние времена приметили: если аисты готовятся к отлету - осенью будут холода.

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