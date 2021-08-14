В ДНР завершается сбор урожая: С полей собрали почти 80 процентов зерна

Первыми завершили сбор урожая в одном из самых крупных сельхозпредприятий Республики - «Заря Агро» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике подходит к концу период жатвы ранних зерновых и зернобобовых культур - фермеры уже собрали с полей около 80 процентов урожая. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

- Более 323 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых культур намолотили сельскохозяйственные предприятия Республики во время проведения уборочной кампании. Сегодня аграрии уже собрали урожай с площади около 123 тысячи гектаров. Это свыше 76 процентов от запланированного, - рассказали в ведомстве.

Напомним, к уборке урожая в Донецкой Народной Республике приступили 9 июля. Всего аграрные хозяйства запланировали собрать этим летом урожай с площади, превышающей 160 тысяч гектаров.

Первыми закончили сбор зерновых культур в одном из самых крупных сельскохозяйственных предприятий ДНР - «Заря Агро».

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