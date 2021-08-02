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Здоровье2 августа 2021 9:30

За сутки коронавирус в ЛНР не выявили ни у одного жителя

С начала пандемии коронавирус в ЛНР диагностирован у 6763 человек
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Лечение продолжают 805 пациентов

Лечение продолжают 805 пациентов

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР за сутки не был выявлен ни у одного жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 2 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 6763, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 12 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 5356 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 11 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 602 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 805 пациентов.