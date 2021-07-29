Во время учений украинских военных в Донбассе взорвался миномет: есть пострадавший

Из-за поступивших на вооружение ВСУ неисправных минометов «Молот» в 2016 году уже произошел целый ряд трагических случаев с участием украинских военных. Фото: штаб «ООС»

Один из солдат украинской армии был травмирован в ходе военной подготовки на передовых позициях в Донбассе. Причиной тому стал неисправный миномет. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Во время проведения занятий по огневой подготовке с практической стрельбой разорвался ствол 120-миллиметрового миномета, в результате чего получил взрывную травму и был контужен рядовой военнослужащий 8-го горно-штурмового батальона 10-ой бригады ВСУ, - раскрыли подробности инцидента в ведомстве.

Происшествие случилось в населенном пункте Заря, находящемся в 12 километрах от Мариуполя. По данным разведки, украинское командование попыталось замять этот случай.

- Для того, чтобы скрыть небоевую потерю и не быть наказанным, командир бригады Вячеслав Котлик в договоренности с украинским представительством в СЦКК представил все это, как результат обстрела, - рассказали в Народной милиции.

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