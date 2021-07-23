Медики выявили еще 183 носителей коронавируса в ДНР

У части пациентов наблюдается развитие вирусной пневмонии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике медики провели 513 новых лабораторных исследований на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Заражение COVID-19 подтвердили в 146 случаях. А 37 пациентам диагноз установили после сдачи анализов, - рассказали врачи.

В Минздраве также уточнили, что за прошедшие сутки за медицинской помощью обратились 140 жителей, заболевших пневмонией. Из них госпитализировали сотню человек. Всего на лечении в больницах ДНР находятся 1 303 пневмонийных больных, из них 597 переведены на кислородную поддержку.

В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в Республике были выявлены и подтверждены 46 437 случаев заражения жителей инфекцией. Справиться с тяжелым недугом удалось большинству из них - 39 648 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Лечение от COVID-19 продолжают получать 3 280 пациентов. За прошедшее время болезнь забрала жизнь у 3 509 жителей ДНР.

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