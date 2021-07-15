В ДНР начался прием заявок от желающих вступить в ряды партии РФ «Единая Россия»

Жители Донбасса, получившие российское гражданство, могут пополнить ряды крупнейшей политической партии в РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Донбасса, получившие российское гражданство, могут пополнить ряды крупнейшей политической партии в РФ «Единая Россия». Прием заявок сейчас ведется на форуме «Россия-Донбасс: единство приоритетов», который проходит в Донецке.

Одним из первых документы подал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка, а также другие парламентарии, представители молодежных организаций и общественники. Заявления передали непосредственно в руки члену фракции ЕГ в Госдуме, первому заместителю председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктору Водолацкому, приехавшему на форум в составе российской делегации.

- Для меня волнительно принять эти уникальные документы, потому что это еще раз подтверждает неразрывную связь Донбасса с Россией, что мы единое целое, - отметил он.

Напомним, сегодня в Донецке проходит масштабный форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов», участники котрого расскажут о достижениях современной России в ключевых сферах жизни и обменяются своим мнением по поводу дальнейшего развития.

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