В Донецке с 9 этажа выпал 3-летний ребенок

На машине «скорой» пострадавшего доставили в больницу Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вчера по улице Островского в Донецке из окна упал трехлетний ребенок. Сперва об этом начали сообщать в донецких группах в социальных сетях. По сети разлетелся пост с таким текстом: «11.07.2021 вечером выпал мальчик, 3 годика, с окна 9 этажа по улице Островского, 53». Детали произошедшего – не сообщались. Однако указывалось, что спасти ребенка не удалось. В комментариях тут же сообщили – Ребенок жив!

Информация о том, что ребенок был доставлен в больницу, подтвердилась. Источник «Комсомолки» сообщил, что на машине «скорой» пострадавшего доставили в больницу – в детское отделение нейрохирургии, где врачи занялись спасением жизни ребенка. Уже после этого предстоит лечение по травматологическому направлению.

В каком состоянии пострадавший сейчас – не сообщается. Стоит лишь надеться, что врачам удастся спасти его, а организм ребенка справится.