В украинской армии вскрыли факт крупного хищения вооружения: Со складов ВСУ пропали 20 тысяч патронов

Недостачи у киевских силовиков просто колоссальные. Фото: штаб «ООС»

На Украине разразился очередной громкий коррупционный скандал - на одном из складов вооружения в Донбассе не досчитались 20 тысяч патронов. Факт хищения боеприпасов вскрыла проверка СБУ. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, опираясь на разведданные.

- 8 июля служба безопасности Украины организовала проверку полевого артиллерийского склада и мест хранения боеприпасов 128-ой горно-штурмовой бригады ВСУ. Обнаружилось, что начальник службы РАВ майор Боднар незаконным образом списал 20 тысяч патронов для автоматов, 80 гранат Ф-1 и 40 выстрелов к РПГ, - рассказал он.

Кроме того, украинские спецслужбы установили причастность начальника тыла логистики этой военной бригады, подполковника Дарабана к созданию тайников с оружием. А еще раскрыли преступную схему по списанию униформы солдат с целью дальнейшей ее продажи на рынке.

- Для дачи показаний по выявленным фактам в военную прокуратуру Мариупольского гарнизона вызвали командира бригады Олега Гончарука, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

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