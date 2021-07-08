В Макеевке убийце грозит смертная казнь

О трагедии сообщили в дежурную часть. Фото: МВД ДНР

В Макеевке полицейские задержали горожанина, подозреваемого в убийстве сожителя своей матери. Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, сообщили в МВД ДНР.

В дежурную часть Горняцкого райотдела полиции поступило сообщение, что местный житель около года назад убил гражданского мужа своей матери, труп которого бросил в подвал дома. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что подвал забетонирован.

В тот злополучный день женщина позвала сына с другом в гости. Пока она ехала с работы, потерпевший в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять и угрожать пасынку физической расправой.

- Между мужчинами завязалась драка, в которую вступил и друг подозреваемого. После того, как жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленники испугались, завернули тело мужчины в ковер, сбросили в подвали и залили труп бетоном, - рассказали полицейские.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 стать 106 УК ДНР («Убийство»).

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