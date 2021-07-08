Глава ДНР вручил многодетным семьям Республики госнаграды - знаки отличия «За заслуги в воспитании детей»

Денис Пушилин наградил многодетные семьи Республики. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Рсепублики Денис Пушилин встретился с многодетными семьями Республики. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.

- Большая семья – это, безусловно, большая ответственность. Но прежде всего – бесценный дар, - говорит Пушилин. - В таких крепких многодетных семьях, как ваши, всегда царит атмосфера любви и взаимовыручки. Вы храните и передаете лучшие семейные традиции, воспитываете в своих детях самые ценные черты характера: отзывчивость, щедрость, милосердие, доброту. И эти качества становятся для детей ориентиром на всю дальнейшую жизнь.

Лидер Республики вручил семьям государственную награду – знак отличия «За заслуги в воспитании детей».

- Искренне восхищен вашим гражданским подвигом. Потому что воспитание детей – это подвиг в любое время, а сейчас особенно, - отметил Денис Владимирович.

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