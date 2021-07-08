В ДНР за сутки на шахтах травмированы два горняка. Фото: МЧС Республики

На шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке и «Шахтерская-Глубокая» в Шахтерске пострадали двое горняков. Неотложную медицинскую помощь им оказали сотрудники реанимационно-противошоковой группы государственной военизированной горно-спасательной службы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 7 июля в Шахтерске в шахте «Шахтерская-Глубокая» («Торезантроцит») была оказана неотложная медицинская помощь горному мастеру 1962 года рождения. Ее оказали горноспасатели города Тореза, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

В МЧС добавили, что в тот же день горноспасатели выезжали и на шахту «Щегловская-Глубокая» («Шахтоуправление «Донбасс»») в Макеевке. Там в медицинской помощи нуждался проходчик 1990 года рождения. Он также был госпитализирован. Причины происшествий выясняют эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная версия интервью Главы ДНР Дениса Пушилина - «Комсомольской правде»

Руководитель государства ответил на вопросы, которые интересуют жителей Республики (подробности)