Представители Киева отказались от переговоров на заседании политгруппы в Минске

Переговорный процесс по Донбассу снова зашел в тупик. Фото: dnronline.su

Представители Киева отказались от сегодняшних переговоров по видеосвязи в Минске и показательно покинули заседание политической подгруппы. Об этом сообщила представитель Донецкой Народной Республики в политгруппе Наталья Михайлова.

- Как только участники сделали попытку перейти к дискуссии в официальном формате и к обсуждению присоединился наш общественный деятель, украинская сторона демонстративно покинула заседание, - рассказала она.

По словам представителя Республики, новый координатор от ОБСЕ Сильви-Аньес Берманн, приступившая к работе с этого дня, выразила большое сожаление, что работа подгруппы снова была заблокирована.

При этом сама Наталья Михайлова подчеркнула, что подобная позиция украинской стороны полностью противоречит взятым той обязательствам по Комплексу мер и принципам соблюдения переговорного процесса.

Ранее сообщалось, что сегодня состоялась очередная встреча гуманитарной и политической подгрупп в Минске. Ее уже традиционно провели в формате видеоконференций. Итоги переговоров будут освещены во время заседания Контактной группы завтра, 7 июля.

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