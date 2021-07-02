Акушерам из Донецка передали спецтранспорт для помощи жителям отдаленных районов

Обновление автопарка позволит медикам оперативно реагировать на возникновение внештатных ситуаций. Фото: Минздрав ДНР

Донецкому республиканскому центру охраны материнства и детства передали новые легковые автомобили марки «Lada Granta». Они предназначены для выездов в отдаленные районы ДНР. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Парк автомобилей, который эксплуатировался прежде, уже значительно износился и требовал обновления. Теперь медики смогут оперативнее оказывать акушерско-гинекологическую помощь жителям, в том числе и тем, кто проживает в отдаленных городах и районах страны, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что обновления автопарка ждут и в других лечебных учреждениях Республики. Машины будут закуплены - в рамках программы капитальных вложений в отрасль.

- Всего планируем приобрести 39 легковых автомобилей в медучреждения для оказания консультативной помощи, - утверждают в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в текущем году на нужды здравоохранения в ДНР направят 1 миллиард рублей.

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