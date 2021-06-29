С 1 июля в ДНР поднимется стоимость на некоторые коммунальные услуги

В ДНР повысили тарифы на коммунальные услуги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно распоряжению правительства ДНР, с 1 июля вступают в силу новые тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг.

— Стоимость водоснабжения вырастит на 8,05 руб./м3 и теперь составит 21,20 руб./м3;

— Тепловая энергия теперь стоит 983,33 руб./Гкал

— Услуги централизованного отопления составляют 12,51 руб./м2 в месяц на протяжении всего года;

— За горячее водоснабжение теперь придется платить 65,82 руб./м3;

— Цена электрической энергии теперь – 1,20 рос. руб./кВт*ч при потреблении до 150 кВт*ч и 1,63 руб./кВт*ч при потреблении от 150 до 800 кВт*ч.

В республиканской службе по тарифам отметили, что стоимость коммунальных услуг выросла из-за убыточности предприятий, которые их оказывают. Поскольку они предоставляют услуги для населения ниже себестоимости. Недавнее повышение тарифов 1 февраля помогло предприятия направить дополнительно полученные средства на повышение зарплат работникам коммунальных служб. Однако этого до сих пор недостаточно.

Экономически обоснованный уровень тарифов требует значительно большего их повышения. Но это возможно только при аналогичном росте доходов населения. То есть постепенно и синхронно с индексацией пенсий и зарплат.

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