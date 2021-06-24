На восстановление предприятий ДНР направят 1 миллиард рублей

Денис Пушилин провел встречу с новым инвестором ЗАО «Внешторгсервис» Евгением Юрченко. Фото: сайт Главы ДНР

Миллиард рублей - ровно столько хотят вложить в восстановление производства в ДНР. Такую информацию озвучил во время встречи с Главой Республики Денисом Пушилиным новый инвестор ЗАО «Внешторгсервис» - российский предприниматель Евгений Юрченко.

- Планируем проинвестировать восстановление производства на предприятиях Республики. Металлургический процесс высокотехнологичный и медлительный, так как задувка печей и вопросы, которые связаны с расширением, при каких-либо повреждениях оборудования могут негативно повлиять в плане аварийности, выхода на максимальную загрузку. Поэтому здесь никто не будет идти путем увеличения риска, - отметил он.

Новый инвестор добавил, что планирует встретиться с коллективами восстанавливаемых предприятий и ответить на все накопившиеся вопросы. В этом плане предприниматель рассчитывает на помощь республиканских властей.

Такая поддержка, как заверил его Денис Пушилин, будет непременно оказана.

- Мы заинтересованы в работе наших предприятий, - подчеркнул Глава ДНР.

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