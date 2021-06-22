В Контактной группе по Донбассу сменили координаторов от ОБСЕ

Представители ОБСЕ выступают основным арбитром и ретранслятором событий относительно конфликта в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе произошли кадровые перемены - свои полномочия сложили координаторы гуманитарной подгруппы Тони Фриш и политической подгруппы Пьер Морель. Как сообщили позднее, последнего на посту сменит новый координатор от ОБСЕ - Сильви-Аньес Берманн. Об этом рассказала пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики Мария Ковшарь.

- Надеюсь, что в роли координатора госпожа Берманн проявит нужную беспристрастность и равное отношение ко всем сторонам конфликта, а также сможет добиться прогресса в организации диалога в подгруппе, - подчеркнула представитель ЛНР.

Мария Ковшарь также отметила, что сегодняшнее заседание политгруппы ничем не отличалось от остальных. Украинская сторона традиционно избегает конструктивного разговора. Единственное, что было заметным, - это присутствие на встрече госпожи Берманн, которая планирует приступить к полноценной работе координатором уже со следующего заседания.

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