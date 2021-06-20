Денис Пушилин поздравил медиков Республики с профессиональным праздником

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил работников и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником.

- Мы всегда по-особому относимся к представителям этой гуманной и благородной профессии, а в годы войны, когда наши медики проявили лучшие профессиональные и человеческие качества, наш пиетет только увеличился, - говорит Денис Владимирович.

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- Очень многие из них пожертвовали собой, спасая жизни пациентов, - отметил Пушилин. - Поэтому мы вдвойне и втройне выражаем признательность нашим врачам и медсестрам, диагностам и лаборантам, фельдшерам и санитарам за служение людям и профессии, за чуткость, отзывчивость и лучшие душевные качества.