За четыре года Русский центр в ДНР организовал около 6 тысяч мероприятий

Донбасс продолжит курс на интеграцию с Россией Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За четыре года работы в рамках реализации интеграционной программы «Россия - Донбасс» Русский центр организовал в ДНР около 6 тысяч совместных мероприятий. В них приняли участие порядка 80 тысяч человек. Об этом на встрече с участниками программы сообщила исполнительный директор организации Елена Евсеева.

- Мы провели 3 408 мероприятий, в которых смогли поучаствовать около 17 тысяч представителей нашей Республики и Российской Федерации. Встречи прошли как на территории ДНР, так и в регионах России, - уточнила она.

Руководитель Русского центра напомнила, что в прошлом году таких мероприятий провели на порядок меньше - их было 2 400. Все они прошли в формате онлайн-тренингов, мастер-классов и вебинаров. Тогда поучаствовать в них вызвались более 63 тысяч человек.

Напомним, Русский центр был основан в Донбассе в 2017 году - для того, чтобы способствовать процессу интеграции региона с Россией.

Читайте также

«Мы неотделимы от России»: В Донецке наградили тех, кто помогает налаживать сотрудничество с РФ

В Республике намерены создать прочные и устойчивые связи со всеми регионами Российской Федерации (подробнее)