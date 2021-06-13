Таможня ЛНР перешла на усиленный режим работы на границе с Россией

Летом поток желающих пересечь границу возрастает почти на 20 процентов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С июня таможенники Луганской Народной Республики перешли на усиленный режим работы. Приграничные посты с Россией они усилили дополнительными сотрудниками. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете ЛНР.

- Летом, в связи с отпусками, поток транспортных средств возрастает где-то на 20 процентов. Для увеличения пропускной способности международных автомобильных пунктов пропуска и ускорения процедуры прохождения таможенного контроля приняли решение с 1 июня усилить таможенные посты на границе с Российской Федерацией дополнительными сотрудниками, - пояснил начальник таможни Юрий Афанасьевский.

Руководитель ведомства добавил, что таким образом служба намеревается решить проблему больших очередей. Всем гражданам, проезжающим через таможенный пункт, рекомендуют предварительно ознакомиться с правилами пересечения границы.

- Всю необходимую информацию можно найти на нашем официальном сайте в разделе «Информация для граждан». Там есть информационные памятки, которые легко скачать на телефон, - рассказал Афанасьевский.

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